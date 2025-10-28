蒼井翔太×七海ひろき、演劇＋ライブで構成されたステージ2時間30分がMUSIC ON! TVで全編独占放送
声優・アーティスト・俳優として幅広く活動する蒼井翔太と七海ひろきによるコラボライブ『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』の模様が、MUSIC ON! TV（エムオン！）で11月9日午後10時30分より全編独占放送される。
【写真】麗しい！歌仙兼定を演じる七海ひろき
放送されるのは、9月6日に東京・Kanadevia Hallで開催された夜公演。前半の演劇パートでは、コラボミニアルバム収録曲を軸にしたストーリーを舞台経験も豊富な2人が演じる。後半のライブパートでは、各々のソロコーナーはもちろん、水樹奈々×T.M.Revolutionの楽曲「革命デュアリズム」のカバーや本公演だけのコラボデュエットも披露。蒼井と七海にしか見せることができないパフォーマンス満載の2時間30分のステージとなる。
■セットリスト（▽＝ハートマーク）
CosmoS / 蒼井翔太×七海ひろき
Stella / 蒼井翔太×七海ひろき
砂漠の花 / 蒼井翔太×七海ひろき
CosmoS -Reprise Version- / 蒼井翔太×七海ひろき
革命デュアリズム / 蒼井翔太×七海ひろき
Not Over / 七海ひろき
give me ▽ me Covered by Hiroki Nanami / 七海ひろき
Knock down night / 七海ひろき
It's My Soul / 蒼井翔太×七海ひろき
零 / 蒼井翔太
ポラリス Covered by Shouta Aoi / 蒼井翔太
flower / 蒼井翔太
BAD END / 蒼井翔太×七海ひろき
【写真】麗しい！歌仙兼定を演じる七海ひろき
放送されるのは、9月6日に東京・Kanadevia Hallで開催された夜公演。前半の演劇パートでは、コラボミニアルバム収録曲を軸にしたストーリーを舞台経験も豊富な2人が演じる。後半のライブパートでは、各々のソロコーナーはもちろん、水樹奈々×T.M.Revolutionの楽曲「革命デュアリズム」のカバーや本公演だけのコラボデュエットも披露。蒼井と七海にしか見せることができないパフォーマンス満載の2時間30分のステージとなる。
CosmoS / 蒼井翔太×七海ひろき
Stella / 蒼井翔太×七海ひろき
砂漠の花 / 蒼井翔太×七海ひろき
CosmoS -Reprise Version- / 蒼井翔太×七海ひろき
革命デュアリズム / 蒼井翔太×七海ひろき
Not Over / 七海ひろき
give me ▽ me Covered by Hiroki Nanami / 七海ひろき
Knock down night / 七海ひろき
It's My Soul / 蒼井翔太×七海ひろき
零 / 蒼井翔太
ポラリス Covered by Shouta Aoi / 蒼井翔太
flower / 蒼井翔太
BAD END / 蒼井翔太×七海ひろき