なにわ男子・長尾謙杜「ただいまです」大阪凱旋 梅田駅前でファンサ
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙社が28日、大阪・梅田駅前の映画館で開かれた公開中の映画『恋に至る病』の舞台あいさつに登壇。集まったファンに温かい対応を見せた。
【写真】かわいくポーズをとる長尾謙杜＆山田杏奈
上下デニムのコーディネートで登場した長尾。多くの観客が集まった劇場内を見渡し「大きいですね。端から端まで。奥もすごく長くて、こうやって集まってくださってうれしいなと思います」と話し、劇場の最後尾から手を振るファンに気付き、「ありがとうございます」と手を振り返すファンサービスにあふれた対応を見せた。
また、司会から「おかえりなさい」と声をかけられると「ただいまです」とにっこり。大阪のファンも拍手で長尾の大阪凱旋を温かく迎えた。「皆さん（映画を）見た後だからかわかんないですけど、けっこう静かだなって印象はありますけど、温かく迎えてくださってるなって感じます」「大阪帰ってこれてよかったなって思います」と笑顔で話した。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。
イベントには長尾、山田杏奈、廣木隆一監督が登壇した。
【写真】かわいくポーズをとる長尾謙杜＆山田杏奈
上下デニムのコーディネートで登場した長尾。多くの観客が集まった劇場内を見渡し「大きいですね。端から端まで。奥もすごく長くて、こうやって集まってくださってうれしいなと思います」と話し、劇場の最後尾から手を振るファンに気付き、「ありがとうございます」と手を振り返すファンサービスにあふれた対応を見せた。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。
イベントには長尾、山田杏奈、廣木隆一監督が登壇した。