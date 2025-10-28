¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¡ªTCL Japan ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê
TCL Japan¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü(·î)¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TCL¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖInspire Greatness(¾ðÇ®¤ò±Ç¤¹ À¤³¦¤Î¸ÝÆ°¤¬¶Á¤¯)¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡ª
TCL¤Ï¡ÖInspire Greatness¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡È¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÍ¦µ¤¡É¤È¡ÈÀä¤¨¤º¿Ê²½¤òµá¤á¤ë°Õ»Ö¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤ä¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤Ï¡¢TCL¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÄ©Àï¤È³×¿·¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×
TCL¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëNo.1¤ÎMini LED¥Æ¥ì¥Ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎQD-Mini LEDµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÄí¤Ç¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿²è¼Á¤È¿§ºÌÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Èµ»½Ñ³×¿·¤Ø¤Î¾ðÇ®¡É¤Ï¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤¬¶¥µ»¤Ç¼«¤é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨Â³¤±¤ë»ÑÀª¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢TCL¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ù¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTCL¤Î³×¿·¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤É½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤È¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TCL¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
TCL Japan ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¾Õ»¿(¥¸¥ã¥ó¡¦¥¶¥ó)»á ¥³¥á¥ó¥È
TCL Japan¤ÎÁí·ÐÍý(¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼)¤Ç¤¢¤ë¾Õ»¿(¥¸¥ã¥ó¡¦¥¶¥ó) »á¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÌîÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ï¤Ë¼«¤é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¿¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢TCL¤¬·Ç¤²¤ë¡È³×¿·¡¦¿®Íê¡¦¾ðÇ®¡É¤È¿¼¤¯¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËTCL¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´¶Æ°¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TCL Japan¤Ïº£¸å¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¿Í´Ö¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¿·À½ÉÊ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
TCL Japan¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
