【東京ドラマアウォード】奈緒、主演女優賞 “緑色のレタス頭”を完全再現で話題
ドラマ『東京サラダボウル』（日本放送協会）に主演した俳優の奈緒が、この1年間に放送された番組で“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』で主演女優賞を受賞し、28日に都内で行われた授賞式に出席した。
【全身カット】肩出しドレスで！立ち姿も美しい奈緒
本作は、『クロサギ』の黒丸による原作漫画『東京サラダボウルー国際捜査事件簿―』を実写ドラマ化した社会派エンターテインメント。国際捜査の警察官・鴻田麻里と中国語通訳人・有木野了が、70万人の在日外国人が暮らす東京でさまざまな事件に巻き込まれていく姿を描く。
実写化にあたり、鴻田の“緑色のレタス頭”を完全再現した奈緒。この日は黒髪姿だったがトロフィーを持って笑顔を見せた。「本日はこのような本当に光栄な賞をいただき、ありがとうございます。今回、このドラマは本当に大好きなスタッフの皆さんと、そして素晴らしいキャストの皆さん、中には舞台が国際捜査係という設定だったので海を渡って海外からもたくさんのキャストの方が参加してくださいました。初めて日本に来るという仲間もいて、一緒にみんなで作っていったドラマだったんです」と振り返る。「日本の撮影現場というのを初めて知って『とてもとても幸せだった』と言って帰ってくださったキャストの皆さんの顔が今でも忘れられません」と感謝した。
最後は「今回、私が演じた鴻田麻里という警察官は自分の目で見たものを信じる、そしていろんなポーターを勇気を持ってぴっと超えていく人でした。その彼女に習って、私自身役者としてももちろんですが、1人の人間として自分で見たものを信じ、そして『あれ？信じてみたけど、ちょっと間違えたかな？』と思う時は、1歩後ろに下がって素直に日々を生きていきたいと思います」と心境を語っていた。
【『東京ドラマアウォード2025』受賞一覧】
■作品賞
＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（日本放送協会）、『東京サラダボウル』（日本放送協会）、『ホットスポット』（日本テレビ放送網）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）
＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（日本放送協会）、『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
＜ローカル・ドラマ賞＞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記』（北海道テレビ放送）、『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞塚：原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
主題歌賞：KingGnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
