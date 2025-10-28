¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢ÈþÊ¸»ú¤¬±Ç¤¨¤ë½ñÆ»ºîÉÊ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¤Ç¡¢¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ê35¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯½ñÆ»ºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ú¤âÈþ¤·¤¤!¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬ÈäÏª¤·¤¿½ñÆ»ºîÉÊ
¡¡¡Ö½ñÆ»³Ú¤·¤¤¤è¡¢É®¤ÏÀº¿À¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÃæ´Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Àþ¤Î¶¯¼å¤ÈÍ¾Çò¤ÎÈþ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¸«»ö¤ÊºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¤Ç¡¢¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÃ£É®¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÂ¿ºÌ!!¡×¡Ö»ú¤âÈþ¤·¤¤!¡×¡Ö¥¦¥¤¥«¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Í¡¢´ïÍÑ¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
