◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

まさに無双モードだ。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は、秋華賞をエンブロイダリー、先週の菊花賞をエネルジコで制し２週連続のＧ１制覇。自身６度目となるＪＲＡ・Ｇ１騎乗機会３連勝へ、日本ダービーで２着の３歳馬マスカレードボールとの新コンビで臨む。

初コンタクトとなった２３日の１週前追い切りでは、美浦・Ｗコースで６ハロン８４秒３―１１秒８。「エンジンがかかるのに時間はかかるけど、跳びが大きくて状態は良さそう。東京の２０００メートルは合うと思う」と白い歯をのぞかせた。これまではライバルとして、走りを見ていたが「ダービーはとてもいいパフォーマンスだった。春はまだ子供っぽかったけど、秋から大人になって競馬が好きになったらフルポテンシャルを使える」と確かな成長も感じ取った。

名手は天皇賞・秋との相性も良く、近７年で５勝。１８年にレイデオロで初勝利を飾ると１９、２０年にはアーモンドアイで制し３年連続のＶ。２２年には同じく日本ダービー２着からの参戦だった３歳のイクイノックスにＧ１初タイトルをもたらし、翌年に同馬でも連覇した。これ以上ない相棒に、手塚久調教師も「ルメールさんも調子が出てきたし、いいんじゃないかな。癖もつかんでくれたと思うしね」と目を細める。

２６日に坂路で５４秒６―１２秒５をマークし、態勢は万全。トレーナーは「普段はだいぶ大人になって従順になったね。まだ成熟していないところもあるけど、そこは来年以降でいいかなと思う。心肺機能は割とできているよ」と納得の表情。続けて「東京２０００メートルは使ってみたい舞台だったからね」と大きな期待。強豪ぞろいの年長馬撃破へ、しっかり牙を研ぎ澄ましている。（角田 晨）