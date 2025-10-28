先週25日土曜日、静岡市にあるDaiichi-TV本社。



立憲民主党の野田佳彦代表。津川アンカーは民主党政権の野田内閣で「国土交通相政務官」や「復興相政務官」として当時の野田首相を支えていました。今は野党第一党の党首を務める野田代表を津川アンカーが単独インタビューしました。まずは、この収録の前日に行われた高市首相「所信表明演説」について。野田代表は”具体的な物価髙対策が示されていない”と指摘しました。（立憲民主党 野田 代表）「しっかりと具体的に物価高対策が出てくるものだろうと思ってたんですけど、強い経済とか、言葉としては力強い決意が出るんですけど、具体策は物価高対策は私が聞く限りにおいてはなかったと思いますので、そこはかなりがっかりしましたね」（立憲民主党 野田 代表）「これからの先のことは言っているけど、物価高対策は7月の参議院選の最大の争点で、この間3か月の空白によって、より切実な声が悲鳴になってきてる。そうすると、（ガソリンの）暫定税率をやるべきだけどすぐにできない。じゃあ、給付金っていうのがあったじゃないですか。自民党の公約でこれやらないって言うんです。今やることが全くないっていうことは、やはり政治空白を作ってきたことの責任感がなさすぎるという風に思います」高市首相も“喫緊の課題”としている「物価高対策」ですが、新たに連立を組んだ自民党と維新が掲げる政策のうち、立憲民主党が協力できるものはあるのでしょうか？（津川 祥吾 アンカー）「例えば協力をする、反対をする、推進をする、その辺はいかがでしょうか」（立憲民主党 野田 代表）「それぞれの項目でおかしいというのはないですよ。きちんとやるかどうかです。ただ、給付付き税額控除給付額は制度設計でもちょっと時間かかる。今すぐの物価高対策ではないですよね。食料品の消費税2年間ゼロ。これも基本的に私どもの考え方と一致しますので、方向性は一致しますが、税制改正を伴うので、これは最短でも（来年）4月1日以降だと思います。これもまだあいまいですからね。自民党は受けるかどうかよく分からない。合意としたとしてもあいまいなものが多いので果たしてどうなのか。その他についてもガソリン軽油減税とか、すぐやるように維新に働きかけてほしいんですよ。あとは高市さん、財源を何も言わないですよ、財源の問題で止まってるんですが。それで、軽油取引税まで入れると1兆5000億。財源を示さなければ政策ではないと思う」そして、自民党と維新が新たな連立を組んだことで急浮上しているのが「議員定数の削減」についてです。両党は「衆院議員の定数を1割削減する法案」を、この臨時国会で成立させることで合意しています。「定数削減」で思い起こされるのは今から13年前。当時の野田首相と自民党の安倍総裁の党首討論で…。（野田 首相･当時）「16日に解散をします。やりましょう」（安倍総裁･当時）「それ約束ですね？約束ですね」定数削減などの”身を切る改革”に自民が応じることを条件に、野田首相が解散を表明。その後の総選挙では民主党が大敗し政権交代となりましたが、結果として削減されたのは「15議席」でした。（津川 祥吾 アンカー）Q.「議員定数の削減については野田さんは総理大臣の時に80議席減らすと。それは国民としては一つの約束だったと思うんですが、いま立憲民主党として議員定数の削減というのはどのように考えているのか」（立憲民主党 野田 代表）「私個人は、ご指摘の通り安倍さんとの2012年11月14日の党首討論で約束をしてもらったが故に解散をするということをやったもんですから。宿題を果たしたいという思いで、議員定数削減については私も賛成方向だということです。ただ、当時のアベさんと約束した頃は、限りなく2大政党に近づいていて、どっちかが政権を取るという中でのあの議論。その後、『れいわ』が出てきたり『参政党』が元気になってきたり、われわれよりも『より右』、『より左』の新興勢力で出てきている。私と考え方は随分違うのですが、比例で基本的に票を取って衆議院で議席を取ってますんでね。そういう政党を潰していいのかどうかっていうと、それはちょっと違うだろうと。やはり小選挙区と比例区、バランス取りながらどうやって削減するかというのが考えていかなければいけないことではないかという視点で、今、党内での議論を進めています」（津川 祥吾 アンカー）Q.「国民に負担を求める、つまり消費税を上げるという議論の中で国会議員も身を切る改革をすべきではないかというのがセットだった。消費税を上がった、国会議員は減っていないじゃないか。これは多くの国民から約束を守っていないと言われることが多いと思います。少なくとも、あの時約束されたご本人である野田代表はおすすめされた方がよろしいかと思いますがいかがでしょうか」（立憲民主党 野田 代表）「宿題として残ってるのはその通り。消費税の負担をお願いをする立場で見合った金額では合わない。合わないけれども、われわれにとっては定数削減は極めて重たい。それをやりましょうということを約束したから解散をしたわけですよ。でも、残念ながらそれに見合った削減ではない、宿題として残ってると思いますので、私も方向性としては削減で、もちろん行きたい」「定数削減」自体には賛成の考えを示したものの、「比例だけでなく小選挙区も含めたバランスの良い削減を検討するべき」と考えを述べました。そして、自民と維新による新たな枠組みが誕生した今、野党第一党の立憲民主党は他の党と、どのように連携していくのでしょうか。（立憲民主党 野田 代表）「少数与党に追い込んでるってことは野党が固まれば自分たちの主張を通しやすいということ。野党バラバラだと少数与党にも多数で負けちゃうので、やはり野党連携、横糸を通していく作業が大事だと思います」特に自民党との連立を離脱した「公明党との連携」には前向きな姿勢も見せました。（津川 祥吾 アンカー）Q.「今回久しぶりに野党になった公明党との関係ですが、例えば安全保障対策について立憲民主党の立ち位置と公明党の立ち位置は大きく違いますか？」（立憲民主党 野田 代表）「極めて近い。極めて近いと思いますね」「今回例えば野党統一候補を選ぶにあたっても、安保法制の扱いなどで議論になりましたけど、多分この考え方は私どもと公明党は近いと思います」（津川 祥吾 アンカー）Q.「公明党とこれからどう協力をしていくのか、もっと言ってしまうと選挙協力までされていくのか、その辺はいかがですか」（立憲民主党 野田 代表）「そこまで話はしてません。公明党も自民党から連立離脱したばっりなので、すぐにどこかと組んでという話ではないと思いますけど、立ち位置を中道に置きながら政策の全てで判断ということだと思いますね。ただ大きく前進したと見えるのは、（公明党は）基本的にはいわゆる自治投票だと。人物本位ということになりましたね。この路線は政治とカネの問題で反省のない自民党を前提として応援するわけじゃないということかなと。いま自民党が衆議院で190台、我々は150近く、24人入れ替わると比較第一党が変わるんです。可能性が出てきたと私は思いますので、人物本位にかなうようによくコンタクトを取っていきたい」最後に、立憲民主党はどのように存在感を示していくのか聞きました。（津川 祥吾 アンカー）Q.「石破内閣の時も野党第1党として存在感がないんじゃないのかということが言われたと思います。政権交代をして政権を取りに行くのか？国民の声を聞いて政策に反映させるということをやるのか？立憲民主党は今何をやりたいんでしょうか」（立憲民主党 野田 代表）「アベノミクスの副作用で格差が私は広がったと思います。格差を縮めていってもう1回分厚い中間層を作っていくことが我々の中長期的な目標です。石破さんの時はちょっと親和性がありすぎましたから、対立軸が作りにくかった。今回は車で言うとアクセルが2つになりましたので、どっちかというと右に傾いていきそうなイケイケの高市総理と、連立を組んだ、維新ももアクセルを踏むタイプだと思いますので、ブレーキ役はこれまで公明党だった分、そのブレーキ役を中道の立場からやっていくのわれわれの役割で、中道の立場というのは国民の生活が現実に少しでも良くなっていくように。右のイデオリー、左のイデオロギーに左右されず、生活に根差した改革を着実にやっていくのが中道だと思いますので、そういうことをしっかりと肝に銘じながらやっていきたい」