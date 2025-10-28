¡ÖÁí»ñ»º7²¯±ß¡×¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á½é¤Î5Ëü±ßÄ¶¤¨¡ª¤¤¤¯¤é¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¡©¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¸µ´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡27Æü¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤Î5Ëü±ßÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¡È²¸·Ã¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î13ÆüÊüÁ÷²ó¤ÇÁí»ñ»º¤Ï¡Ö7²¯±ß¤°¤é¤¤¡×¡¢ÊÝÍ³ô¤Ï¡Ö1400¡Á1500ÌÃÊÁ¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÅê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¥ÂÔÅê»ñ¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¾å¤²¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈÂçµã¤¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£