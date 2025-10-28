¡Ú ¿ùºé²Ö ¡Û¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÖÉ¾²Á¤ÈÄø¤è¤¤µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥³¥Ä¥³¥ÄÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤¬¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡×¤Ï¡¢‟»Ô¾ìÀ¡É¡¢‟¾¦¶ÈÀ¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢‟À¤³¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¿å½à¤Ç³¤³°¤ËÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Í¥½¨¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ç²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢‟¤³¤ÎÅÙ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬10Âå¤Îº¢¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÍ¸¶´ÆÆÄ¤È¡¢¿·°æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÌîÌÚ¤µ¤ó¤È¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¡£
µîÇ¯¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡×¤ò²È¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤Ï ‟ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Î±É¸÷¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«Æ±¤¸¶õµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î¤¹¤´¤¤ÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤òº£¤Ï°¦¤ª¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡É ¤È²óÁÛ¡£
Â³¤±¤Æ¿ùºé¤µ¤ó¤Ï ‟¡ÖÉ¾²Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡¢»þ¤ËÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡É¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢‟¤¤Ã¤È¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÄø¤è¤¤µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¼ç±é¤Ë2024Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¸½Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÍ§¾ð¡¦²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤ÇºîÉÊ¾Þ¡ãÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¡¢¼çÂê²Î¾Þ¡ÊKing Gnu¡Ø¤Í¤Ã¤³¡Ù¡Ë¡¢±é½Ð¾Þ¡ÊÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡Ë¤Ç4´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Û
¡ã¸Ä¿Í¾Þ¡ä
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ ¾¾ºäÅíÍû ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ Æà½ï¡¡¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ ³ÑÅÄ¹¸¹¡¡¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ ¿ùºé²Ö¡¡¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
µÓËÜ¾Þ¡¡¡¡ »í¿¹¤í¤Ð¡¡¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
±é½Ð¾Þ¡¡¡¡ ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡¡¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û