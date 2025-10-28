¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î¾å¤Ç¿²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¼Î¤Æ¤¿¤éÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡¿¤¦¤Á¤Î¤¦¤µ¤®¤Ïº£Æü¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê«
¡Ø¤¦¤Á¤Î¤¦¤µ¤®¤Ïº£Æü¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¡Ù¡ÊÀÖ·ìµå/KADOKAWA¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î»ô¤¤¤¦¤µ¤®¡¦¤¦¤Ë¤Þ¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤Î³Ú¤·¤¯¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿Æü¡¹¡£»ô¤¤¼ç¤Î¤ª¤Ê¤«¤«¤é2»þ´Ö¹ß¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»ô¤¤¼ç¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ´Å¤¨¤óË·¤Ê¤¦¤Ë¤Þ¤ë¤È¤ÎÆü¡¹¤Ï¤É¤Î½Ö´Ö¤â°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÌþ¤·¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤Ë¤Þ¤ë¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¦¤Á¤Î¤¦¤µ¤®¤Ïº£Æü¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
