»³¾åÈï¹ð¡Ö»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Î½é¸øÈ½
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉÃÏºÛ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
28Æü¤ÎºÛÈ½¤Ï¸á¸å5»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âºÛÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤Î¼þÊÕ¤Ï¸½ºß¤â¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õ¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È»Ñ¤ÇË¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¹ø¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ÆÈ±¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤ó¤À»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò¼êÀ½¤Î½Æ¤Ç·â¤Á¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¾å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤ÎÂ¿³Û¸¥¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤ÏÈÈºá¼«ÂÎ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£·×²èÀ¡¢´í¸±À¤Î¹â¤µ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Î¸¥¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Î¤Û¤«¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤âË¡Äî¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£È½·è¤ÏÍèÇ¯1·î21Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£