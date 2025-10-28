¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¶á»ë¼£ÎÅ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÇòÊÉ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡×¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿
½÷Í¥¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¶á»ë¼£ÎÅ¤Î1¤Ä¡¢ICL¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢ICL¡Ê´ãÆâ¥ì¥ó¥º¡Ë¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ÎCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤Æ¼ê½ÑÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¡CM¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£±¿Ì¿Åª¡¡»£±Æ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ð¤Ã¤Á¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¡ÇòÊÉ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÌÜ¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
CM¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¶á»ë¤äÍð»ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£