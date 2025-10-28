º´Æ£·ò¡¢TENBLANK¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î²ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥ª¥ÕSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖTENBLANKºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×
10·î27Æü¡¢º´Æ£·ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ
Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Ë¡¢¸½ºßNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ÙÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿º´Æ£¡£
ÊüÁ÷¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖCDTV¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë»ÖÂº½ß¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢µÜºêÍ¥¤È¤Î4SHOT¤ä¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ô·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖTENBLANKºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢TENBLANK¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÆ£Ã«Ä¾µ¨Ìò¤Ë¤Æ¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿º´Æ£¡£
TENBLANK¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢10·î11Æü¤Ë¤Ï¡ØTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢¨µÜºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê¡£
