ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÏ¸µ»º¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¤«¤Û¤Ã¤¯¤ê¡×¤Î¼ý³Ï¤ò28ÆüÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤«¤Û¤¯»ÔÂçºê¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Û¤¯»ÔÎ©³°Æü³Ñ¾®³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·¡¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç5·î¤Ë¿¢¤¨¤¿¡Ö¤«¤Û¤Ã¤¯¤ê¡×

¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¤«¤Û¤¯»ÔÆÃ»º¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ê¤É¤¦Âç¤­¤¤¤ÎºÎ¤ì¤Æ¡©¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç2¸ÄÌÜ¤Ç¤¹¡×

28Æü¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶âÂô¤Ç16.6ÅÙ¡¢¤«¤Û¤¯¤Ç15.6ÅÙ¤È¡¢³ÆÃÏ¤Ç11·î¾å½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÈ©´¨¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´¨µ¤¤Ï¼¡Âè¤Ë´Ë¤ß¡¢29Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤ÏÀÄ¶õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£