¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢10ºÐÄ¹ÃË¡õ1ºÐÄ¹½÷¤ÈºÊ¡¦¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¿Æ»Ò¤ÇÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ê55¡Ë¤ÎºÊ¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê10¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê1¡Ë¤È³Ú¤·¤àÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óºÊ¡õÄ¹ÃË¡õÄ¹½÷¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¡Ö2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô 9ºÐÇ¯¾å¤Î·»Ëå¤ÎÍ·¤ÓÊý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Í§¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤ÖÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¤ÎÉô²°¤Ç²ÙÂ¤¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤°ì¼¼¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¡£
¡¡Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¤Ä¹½÷¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ë»Ñ¤ä¡¢Ä¹ÃË¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥½¥¤¤Î»Ñ¤¬¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢Â©»Ò¤ÈÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½ËÊ¡¤À¤è¡×¡ÖÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬È¾Ê¬¤º¤Ä¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¾®¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¦Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡¢23Ç¯¤ËÂè2»Ò¡¦Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
