【スターバックス】チルドカップシリーズ「チョコレート＆ベリーラテ」4種類のパッケージデザインで今年も登場

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナル株式会社は、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」を、2025年11月4日（火）から期間限定で発売する。

〈まるでデザートのような贅沢な味わいチョコレート＆ベリーラテ〉

スターバックスにとってホリデーは特別なシーズン。1984年に初めて米国で「スターバックス クリスマス ブレンド」を発売後、1997年には期間限定のカップデザイン（レッドカップ）を展開。ホリデーシーズンのワクワク感と盛り上がりの象徴として、これまで多くの人に愛されてきた。スターバックス チルドカップシリーズも、2011年にホリデーシーズン限定商品を発売。毎年人気だという。

2025年は、「Invite Joy ‐ホリデーのよろこびに、つつまれよう‐」をテーマに「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」を発売。4種類のきらめくパッケージデザインが特徴で、ホリデーシーズンにぴったりの華やかさも魅力の商品。スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス DELIGHT ME」の第2弾として販売する。

※ホリデーシーズン：クリスマスから年末年始にかけての期間。主に米国やカナダで用いられる言葉。

スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ ※デザインはイメージ

◆中味の特長

チョコレートのコク深い甘さに、ベリーのフルーティーな香りがアクセントになった商品。まるでデザートのような贅沢な味わいが楽しめるという。

◆パッケージの特長

イルミネーションをイメージした限定パッケージ。スターバックスのホリデーの象徴である「レッド」に加え、「グリーン」「ゴールド」「レッド＆グリーン」とホリデーらしいカラーを基調に、雪の結晶、クリスマスツリー、トナカイ、ベルなど、それぞれ異なるモチーフにしているのが特長。側面には、手書きでつづったような心温まるメッセージが記されている。

※デザインはイメージ

●アレンジレシピを紹介

「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」の上に、ホイップクリームとチョコレートやキャラメルソースなどをトッピングすると、ホリデーシーズンに増えるパーティーにもぴったりなアレンジが楽しめる。さらに、いちごやラズベリー、クッキーなどの組み合わせ方もおすすめだという。

※デザインはイメージ

【商品情報】

・商品名

スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ

・容量

200mlカップ

・希望小売価格（税別）

230円

・賞味期限

18日間

・発売期日

2025年11月4日（火）

・発売地域

全国

※一部の店舗では、取扱いがない場合あり