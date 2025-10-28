寒くなってきたのでお風呂に入りたい！「シャワー」から「シャワー＋湯船」にしたら、月の「光熱費」はどのくらい変わるのでしょうか？

シャワーにかかる水道光熱費

シャワーにかかる水道代を、水1リットルあたりの料金と水道の使用量から計算してみましょう。

東京都水道局によると、シャワーを3分間流しっぱなしにした場合の水の使用量は約36リットルなので、1分間流しっぱなしにした場合は約12リットルの水を使用します。1回のシャワーに15分かかる場合の水量は約180リットルです。

水1リットルあたりの料金を0.24円とした場合、約180リットル×0.24円＝約43円になります。

一方、ガス代は「上昇させる温度×水量×熱効率÷発熱量×ガス代単価」で計算します。東京都水道局によると、11月の水道水の平均水温は18.3度とのことなので、そこから40度まで上昇させると仮定し、以下の条件でかかるガス代を計算してみましょう。



・熱効率80％

・発熱量1万751キロカロリー

・ガス代単価155.14円（東京ガスB表「25年11月検針分」より） （21.7度×180リットル×80％）÷（1万751キロカロリー×155.14円）＝約45円



15分間シャワーを浴びた場合にかかる水道代とガス代の合計は、約88円です。毎日シャワーを浴びた場合は、1ヶ月で約2640円かかります。ただしこれは一人分の金額なので、家族の人数によって金額は変わってくるでしょう。



湯船にお湯をためた場合にかかる水道光熱費

次に、湯船にお湯をためた場合の水道光熱費を計算してみましょう。

湯船にお湯をためる際の水道使用量は、浴槽のサイズやためる高さによって異なります。今回は、200リットルのお湯をためる場合の水道光熱費を計算します。前章の式に当てはめて計算すると、以下の通りです。



・水道代：約200リットル×0.24円＝約48円

・ガス代：（21.7度×約200リットル×80％）÷（1万751キロカロリー×155.14円）＝約50円



水道代とガス代を合わせると約98円になります。さらに、浴槽に浸かった後、シャワーで頭や体を洗い流すために、前章で計算した約88円がかかるとすると、合計で約186円です。

1ヶ月で約5580円となるため、シャワーのみで済ませる場合と比べるとコストは3000円近く高くなります。ただし、体を流す際に浴槽のお湯を使用し、シャワー時間を短くすれば、もう少し水道光熱費をおさえられるでしょう。



お風呂の水道光熱費を節約するには？

湯船にお湯をためるようになると、シャワーのみの場合よりコストがかかるようになるため、水道光熱費をできるだけ節約する方法を確認しておきましょう。

まず、浴槽にためるお湯の温度を下げる方法があります。ガス代を計算する際はお湯の上昇温度も関係するため、お湯の温度を下げることで節約ができます。ただし、温度を下げすぎると体が温まりにくくなるため、まずは1度下げることから試してみることをおすすめします。

また、お風呂の残り湯を洗濯や掃除に再利用すれば、節約につながるでしょう。シャワーについても、こまめにお湯を止めるようにしたり、節水効果のあるシャワーヘッドに取り替えたりすることで、節約効果が期待できます。



シャワーに湯船を追加すると月の水道光熱費は月3000円近く上がる場合も

夏の間はシャワーのみで済ませていた人も、寒くなってくると湯船にお湯をためて浸かりたくなることがあるでしょう。

シャワーから湯船に変えた場合の水道光熱費は、月に3000円近く上がる場合もあるようです。この金額は一人当たりのものなので、家族の人数によってはさらに月々の水道光熱費が高くなることが考えられます。

お風呂にかかる水道光熱費をできるだけ節約できるよう、お湯の温度を下げたり、残り湯を活用したりするとよいでしょう。



