¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©µ´¶µ»Õ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¡ª

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö👩🏫🏫😨📚💧¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢µ´¶µ»Õ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¤Ï¡¢2005Ç¯7·î¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£
6Ç¯3ÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤ä°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô