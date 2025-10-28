¡ÖRNG¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥¬¥¹¤Î¤³¤È¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖRNG¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖRNG¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÂåÂØÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Örenewable natural gas¡ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¬¥¹¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
RNG¤È¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤ÎÊµÇ¢¤äÀ¸¤´¤ß¡¢±øÅ¥½èÍý¤äËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ê¤É¤«¤é²ó¼ý¡¦ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¤ÎÁí¾Î¤Î¤³¤È¡£
À®Ê¬¤ÏÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤ä¥¬¥¹µ¡´ï¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½Å·Á³¥¬¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
