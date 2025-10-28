Ãæ¹ñ¿Í¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎD.Ark¤¬ÂçËãÎ®ÄÌ¡¦»ÈÍÑ¤ÇÂáÊá¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÇ§¡¡´Ú¹ñ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎD.Ark¤¬ÂçËã¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÎ¿Í¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ç²¥ÂÇ¡¢´ñ¹ÔÂ¿¿ô¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬29ºÐ¤Ç»àµî
10·î28Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÌÚ±º¡Ê¥â¥Ã¥Ý¡Ë·Ù»¡½ð¤ÏÁ°Æü¤ËD.Ark¤ÎÂáÊáÎá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤·¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£
ÌÚ±º·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢D.Ark¤ÎÂçËã¤ÎÎ®ÄÌ¡¦»ÈÍÑÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì´Ó¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢D.Ark¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¡ØSHOW ME THE MONEY 777¡Ù¡Ø¹âÅù¥é¥Ã¥Ñ¡¼4¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£