【7位〜12位】10月29日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友だちと気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。
「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。
金運
今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。
ラッキーアイテム：ぬいぐるみ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】天秤座
総合運：★★☆☆☆
「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。
恋愛運
心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひとことずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運
インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢なにをするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】魚座
総合運：★★☆☆☆
「より深い知識を得よう」というまじめな気持ちが、うれしい出来事への入り口となる日です。自分よりも詳しい人に教えてもらったり、だれかの勉強方法を真似したりと「人から学ぶ」という姿勢も忘れないようにすると、さらに充実。
恋愛運
今日は、はっきりと恋が前進するのを実感するわけではないかもしれません。しかし「連絡を取りあうことができる」「ひとりだからこそ自由な時間がある」と、現状を前向きに受け止めると〇。すると、恋の追い風が吹く運気です。
金運
勢いで買い物をすると、後から反省することになりそうな金運です。ただし、似たようなものや同じ機能の商品をあれこれ比べてみると、鋭いポイントに気づいていい判断ができそう。ウインドーショッピングに留めるのがポイント。
ラッキーアイテム：アロマオイル
ラッキーカラー：パープル
【10位】水瓶座
総合運：★☆☆☆☆
食べるものにも特にこだわらず、なにがあっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。
恋愛運
「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。
金運
使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。
ラッキーアイテム：デオドラント
ラッキーカラー：ライラック
【11位】双子座
総合運：★★☆☆☆
小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。
恋愛運
「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友だちとして仲良くなれそうです。
金運
基本的には、金銭面は問題ない運気ですだれかからなにかをもらうなど、ちょっとしたうれしいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、だれかと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。
ラッキーアイテム：財布
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
意識している以上に、自分とは違う意見を受け入れるのが難しくなる日。ただ、あなた自身があまりこだわっていないことなら、すんなりと人の考えに耳を傾けられるはず。そして、お互いへの理解がさらに深まる会話ができます。
恋愛運
恋愛に関して「失敗したくない」という気持ちが強くなるかも。でも、思いついたことを気軽に行動に移してみれば、怖がらなくていいのだと気づける運気でもあります。動いてみることで可能性が広がるのだと考えて！
金運
無駄づかいや後悔する買い物などせず、丁寧に大切にお金を使うことができる日です。ただ、｢もっとちゃんとしなければ｣と自分にプレッシャーをかけすぎるかもしれません。財布のなかのお札をきちんと整理すると、余計な緊張感が抜けるはず。
ラッキーアイテム：ラジオ
ラッキーカラー：アイボリー