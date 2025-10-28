約15年ぶり全面刷新の新型エルグランド世界初公開へ！

明日、2025年10月29日には、日産が「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー2025）」の会場にて、かねてよりその登場が期待されていた新型「エルグランド」を世界初公開します。

現状ではどのような情報が明らかとなっているのでしょうか。振り返ります。

新型エルグランド世界初公開だぁぁ！

【画像】超カッコいい！ 日産「“新型”エルグランド」を画像で見る（88枚）

エルグランドは、1997年に初代が登場した日産のプレミアムミニバン。広い室内空間と高級感ある内装を兼ね備えた「高級ミニバン」という市場を切り拓き、多くの支持を集めてきました。

現行モデルは2010年8月に発売された3代目。ボディサイズは全長4965-4975mm×全幅1850mm×全高1815mm、ホイールベースは3000mmとなっています。

パワートレインは最大280馬力、最大トルク35.1kgf-mを発揮するV型6気筒の「VQ35DE」エンジンか、最大170馬力、最大トルク25kgf-mを発揮する直列4気筒の「QR25DE」エンジンに、6速マニュアルモード付CVTが組み合わされています。

そんな3代目エルグランドもデビュー15年目で、早期のフルモデルチェンジが期待されていましたが、2025年2月に日産は経営改革の一環として国内市場に新型大型ミニバンを投入すると発表。その後2025年4月22日には、それが新型エルグランドであることが明かされ、ティーザー画像が公開されました。

このときにエクステリアの一部が公開されたほか、パワートレインに新開発となる発電専用1.5リッターエンジンと、モーターやインバーターなど5つの部品をモジュール化することにより軽量化された「5-in-1」を採用した第3世代のハイブリッドシステム「e-POWER」が搭載されることがアナウンスされました。

その登場が秒読みかと期待が高まっている中、ついに2025年10月9日、新型エルグランドがJAPAN MOBILITY SHOW 2025の会場で世界初公開されることが明らかになりました。

日産は、新型エルグランドについて2026年度発売として、以下のように紹介しています。

「エルグランドのDNAである『運転の愉しさ』を電動化によってさらにレベルアップさせます。”威風堂々”とした存在感を感じさせるエクステリアデザインに加えて、長距離でも快適で上質な移動空間をもたらすプレミアムツーリングモビリティです 」

同時に新たなティザー画像も公開されており、ドットタイプにも見えるヘッドライトが確認できます。

新たな“4代目”がどのようなモデルとなるのか…JAPAN MOBILITY SHOW 2025の開催を待ちましょう。