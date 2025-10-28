10月31日は「ハロウィーン」です。福岡の街は仮装した人たちや、装飾された路線バスでにぎわいます。一方で、人が集まることでトラブルが起きることもあります。中心部にある警固公園では、28日から夜間封鎖が始まります。



28日午後の福岡市中央区。多くの路線バスが行き交う中、ハロウィーンの装飾が施されたバスが運行していました。



■八木菜月アナウンサー

「バスの前の部分にハロウィーンの装飾がされています。」





■街の人「初めて乗ってびっくりしました。こんなのあるんだと。すごいなと思って、写真も撮りました。」営業所でバスの中を見せてもらいました。■八木アナウンサー「中に入ると、すごいです。座席から天井までハロウィーンの装飾で一色です。これはにぎやかでテンション上がります。」西鉄によりますと、保有する路線バスと高速バス、合わせておよそ1500台の中で、ハロウィーンの装飾が施されているのはこの1台のみです。しかも、日によって路線が変わる上、ハロウィーン当日までわずか1か月間ほどしか運行していないということで、見られれば“超ラッキー”なんです。■装飾に携わった乗務員・新野一己さん「乗ってもらってハッピーな気持ちで帰ってもらえれば、私たちもやりがいがあると思います。お客さんを喜ばせることができればいいと思います。」

いよいよ本番が近づくハロウィーン。福岡市・天神の警固公園には、色とりどりの花が植えられた多くのプランターが並んでいました。



■福岡市中央区 管理調整課・橋詰信吾課長

「こういったところに花を置くことになります。ここには花をつったりして飾り付けを行います。」



「花で楽しむハロウィーン」をコンセプトにした福岡市のイベントが29日から開催されるのを前に、準備が行われていました。

そのさなか、公園の入り口に緑のフェンスが次々と置かれていきます。28日午後5時から始まる警固公園の夜間封鎖に向けたリハーサルが行われていました。



2020年のハロウィーンでは、警固公園に仮装をしたおよそ6000人が集まりました。警察も出動する騒ぎとなりました。これを受けて、次の年から夜間封鎖が行われるようになり、ことしも実施されます。



■橋詰課長

「花壇をできるだけ長く鑑賞していただくためにも、夜間保全は大事かなと考えています。そのために夜間の立ち入りを一時、制限する。」



夜間封鎖は午後5時から翌朝6時までで、28日から11月3日午前6時まで行われる予定です。



■橋詰課長

「日中に花で楽しむハロウィーンというテーマでやっておりますので、ぜひ昼間に花で彩られた警固公園を楽しんでもらいたいです。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月28日午後5時すぎ放送