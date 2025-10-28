¡ÖÆÇ¿Æ¤òµã¤«¤»¤¿¡×¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¡í¼«Ê¬¤òµö¤»¤¿¡í¨¡¨¡¿´¤¬¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¼ÂÏÃ
Á°½ñ¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡¢ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Êì¤Î´é¤ò¸«¤ë¤ÈÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¡×
——¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ»ä¤â¡¢¡Ö¼Õ¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÈó¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤ËÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÏÄ¤ó¤ÀÂç¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤Î»ÙÇÛ´Ø·¸¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÆÇ¿ÆÌäÂê ²ò·è¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌÚÂ¼Íµ»Ò¤Ç¤¹¡£º£¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¡Ö¤â¤É¤«¤·¤µ¡×¡¢»ä¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤«¤é¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¼Õ¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡×¡Ö¿Æ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¡£ÅöÁ³¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«À¸¤¤Å¤é¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤¬¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ö¿Æ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤«¤é¡Ö¿Æ¤òÌÛ¤é¤»¤¿Â¦¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿´¤¬¥¹¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈµÕÅ¾¤Î°ì·â¡É¤ò¼ÂÏÃ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬º£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡×¤½¤Î´¶¾ð¤ò¡¢ºÇ¹â¤Î¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡ª¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤òÊ¤¤·¡¢ÆÇ¿Æ¤ËÄË²÷¤Ê°ì·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¼ÂÏ¿·Á¼°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¾ï¤ËÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÊì¿Æ¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡É¹æµã¡É¤µ¤»¤¿·èÄêÅª¤Ê°ì¸À¤È¤Ï¡©
¡Ö¿Æ¤¬»à¤ó¤À¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ï¤º¤¬¡¢ºá°´¶¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿½÷À¤Î²òÊü·à
¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¿Æ¤Ë¿´¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¼è¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°
Ä¹Ç¯¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹µÕÅ¾·à¤ÎËë³«¤±¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼ÂÏ¿¡Û»ä¤¬ÆÇ¿Æ¤òÌÛ¤é¤»¤¿¡Ö¥¹¥«¥Ã¤ÈµÕÅ¾·à¡×¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤ÊÆü¡¹¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃ¦½Ð¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î»ÅÊÖ¤·¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëÊì¤ò¡É¹æµã¡É¤µ¤»¤¿A¤µ¤ó¤ÎµÕ½±·à
A¤µ¤ó¡Ê26ºÐÃËÀ¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¾ï¤ËÈï³²¼Ô¤ò±é¤¸¡¢ÎÞ¤òÉð´ï¤ËÈà¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤ËÊì¿Æ¤ËËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿²¶¤Ë¡¢15Ç¯°Ê¾å¤â¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª¡×¤È¡£
½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤«¤éÀµÌÌÀÚ¤Ã¤ÆÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¡¢Êì¿Æ¤Ïµã¤Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢A¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ïºá°´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈà¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ÙÇÛ´Ø·¸¤¬½é¤á¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÇ½¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ·òÁ´¤Ê¥µ¥¤¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¡È¿Æ¤¬»à¤ó¤À¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸½¼Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£