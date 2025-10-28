【東京ドラマアウォード】松坂桃李、『御上先生』で主演男優賞 異例の撮影部が別場所でも受賞「それがすごくうれしい」
ドラマ『御上先生』（TBSテレビ）に主演した俳優の松坂桃李が、この1年間に放送された番組で“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』で主演男優賞を受賞し、28日に都内で行われた授賞式に出席した。
【全身カット】さすがのスタイル！オールブラックコーデで登場した松坂桃李
完全オリジナルストーリーで送る本作は、子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこの2つを中心に物語は展開していく。未来を夢見る子供たちが汚い大人たちの権力によって犠牲になっている現実、そんな現実に一人の官僚教師と、令和の高校生たちが共に立ち向かう、教育のあるべき真の姿を描く大逆転教育再生ストーリー。これまでとは一線を画した新たな学園ドラマとなっている。
松坂はトロフィーを手に笑顔。受賞のスピーチでは「本日はこのような素晴らしい賞をいただきまして、本当にうれしく思っております。この『御上先生』というドラマはプロデューサーの飯田（和孝）さんの『今までにない学園ドラマを作りたい』という熱い思いからスタートしました。そこから今回受賞された脚本家の詩森さんの脚本のもと、皆さんの熱い思いに共感したスタッフ、キャストが集まった」と振り返る。
さらに「今回、特にうれしいのは、この賞をいただけたのもうれしいんですけれども、実はきょう、違う映画撮影技に贈られる『MPTE AWARDS 2025』を『御上先生』の撮影部が賞を受賞された。それがすごくうれしくて」と自身の賞に加えてさらなる喜びがあったそう。最後は「今回この作品でこのようなありがたい賞を取れたっていうのも本当にうれしくて。今までにない学園ドラマにしたいという思い、気持ちが結集して取れた。うれしい気持ちを実感しております。これをかみしめながら、また次の作品に精進してまいります」と決意を新たにしていた。
【『東京ドラマアウォード2025』受賞一覧】
■作品賞
＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（日本放送協会）、『東京サラダボウル』（日本放送協会）、『ホットスポット』（日本テレビ放送網）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）
＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（日本放送協会）、『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
＜ローカル・ドラマ賞＞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記』（北海道テレビ放送）、『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞塚：原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
主題歌賞：KingGnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
