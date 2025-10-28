Mrs. GREEN APPLE¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÈ¯Çä¤Ø
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤¬2026Ç¯2·î18Æü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤¤ç¤¦28Æü¤«¤é¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆÈÀê´Þ¤à¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Ï2023Ç¯7·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡£±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤Ç¥¦¥¿¡ÊAdo¡Ë¤¬²Î¤¦¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnity¡Ù¤È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡ØANTENNA¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä¡ÊUPJH-20089/90¡Ë
¡ï5500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¡ï5000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨2023Ç¯7·î5Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨½ÅÎÌÈ× (33RPM)
¡ãside-A¡ä
1. ANTENNA
2. Magic
3. »ä¤ÏºÇ¶¯
¡ãside-B¡ä
1. Blizzard
2. ¥±¥»¥é¥»¥é
3. Soranji
¡ãside-C¡ä
1. ¥¢¥ó¥é¥Ö¥ì¥¹
2. Loneliness
3. norn
4. Üô
¡ãside-D¡ä
1. Doodle
2. BFF
3. Feeling
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆÈÀê´Þ¤à¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Ï2023Ç¯7·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡£±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤Ç¥¦¥¿¡ÊAdo¡Ë¤¬²Î¤¦¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnity¡Ù¤È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä¡ÊUPJH-20089/90¡Ë
¡ï5500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¡ï5000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨2023Ç¯7·î5Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨½ÅÎÌÈ× (33RPM)
¡ãside-A¡ä
1. ANTENNA
2. Magic
3. »ä¤ÏºÇ¶¯
¡ãside-B¡ä
1. Blizzard
2. ¥±¥»¥é¥»¥é
3. Soranji
¡ãside-C¡ä
1. ¥¢¥ó¥é¥Ö¥ì¥¹
2. Loneliness
3. norn
4. Üô
¡ãside-D¡ä
1. Doodle
2. BFF
3. Feeling