28Æü¡¢ÀÅ²¬Ž¥È¡ÆîÄ®Ìò¾ì¤Ë¡Ö¾®Ãæ³Ø¹»¤ÈÍÄÃÕ±à¡¢ÊÝ°é±à¤ò½±·â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¶¼Ç÷¥áー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¡¢Ä®¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÀÅ²¬Ž¥È¡ÆîÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î28Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢½»Ì±²Ý¤Î¥áー¥ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡ÖÈ¡ÆîÄ®¤Î½»Ì±¤ò³§»¦¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥áー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¾®Ãæ³Ø¹»¤ÈÍÄÃÕ±à¡¢ÊÝ°é±à¤ò½±·â¤¹¤ë¡×¡ÖÇúÃÆ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢»ÜÀß¤ä¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥áー¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÄ®¤Ï¡¢Ä®Æâ¤Î³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥áー¥ë¤äÇúÈ¯Êª¤Ê¤É¤ÎÉÔ¿³Êª¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥áー¥ë¤Îº¹½Ð¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥íー¥Þ»ú¤ÇÌÀµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä®¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢´Ø·¸Àè¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£