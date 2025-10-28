歌手のイルカ（74）が28日、公式サイトを更新。父でサックス奏者の保坂俊雄さんが死去したことを報告した。97歳だった。

イルカは公式サイトを通じ「秋も深まって参りました。大変急なご報告ではございますが、このたび、父・保坂俊雄（享年97歳）が自宅にて急逝いたしました。老衰による心不全との事で令和7年10月21日昼、安らかな眠りにつきました」と父の訃報を伝えた。

「今年7月と10月に内視鏡による手術にチャレンジし見事にクリアしました」と、俊雄さんが今年、2度の手術に踏み切っていたことを報告。そして「無理と思われた10月17日には毎年恒例の「イルカwith Friends Vol.19」のステージにも立ち演奏！拍手喝采を頂き本当に喜んでおりました。支えて下さった皆さまには心から感謝しております」とした。

葬儀は近親者で行ったことを赤し「少年の頃から音楽をこよなく愛し、戦後日本のジャズや歌謡曲の演奏・編曲をさせて頂けた事は父にとって本当に幸せな人生だったと思います。イルカコンサートにも参加し父と私と息子との三世代ステージはこの上ない貴重な物となりました。父が見せてくれた背中に敬意を払い私たちも精進して参ります」と伝えた。