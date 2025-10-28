◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース 6X―5 ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回、6―5でサヨナラ勝ちして2勝1敗とした。フレディ・フリーマン（36）が中堅へサヨナラ本塁打を放ち、WSタイ記録の18回、史上2番目に長い6時間39分の死闘に決着をつけた。

ドジャースは課題とされたブルペン陣が踏ん張った。先発グラスノーが5回途中4失点で降板後は、クローザーの佐々木朗希はもちろんレジェンド左腕のカーショーまでつぎ込み、9人で計1失点。最後は10番手のクラインが4回無失点で勝利の立役者となった。

佐々木の後を受けて10回からマウンドに上がり、12回途中まで耐えた7番手シーハンは「言葉にならないよ。本当にクレイジーだった。言葉で表せない」とクラインを絶賛。「チーム全体として一丸となって立ち上がる良い機会だった。感情的にもいろいろある中で、みんなで乗り越えた。ブルペンにとって本当に素晴らしい一日だった」と価値ある1勝を喜んだ。

ドジャースは延長18回、19回に備えて第2戦で完投勝利をマークした山本由伸がブルペンで準備をしていた。驚いたか？と問われたシーハンは「いや、彼以外だったら驚いたと思うけど、ヤマなら全然驚かない。だって彼はそういう人間だから」と答え、「とにかく勝ちたいという気持ちが強い。勝つためなら何でもやる。それがヤマなんだ」と説明した。