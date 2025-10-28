ÌÐÌÚ³°Áê¡¡Ãæ¹ñ¡¦²¦µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¡ÈÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¿ä¿Ê¡É¤Ç°ìÃ×
ÌÐÌÚ³°Áê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï28Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¡¢ÌÐÌÚ³°Áê¤¬ºÆÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ï·ÑÂ³À¤È°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐÃæ¸òÎ®¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾Æ±»Î¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¡¢Îò»ËÌäÂê¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Î´ðÈ×¤ÈÁê¸ß¿®Íê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÐÌÚ³°Áê¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢Î¾³°Áê¤Ï·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¸ß·Ã´Ø·¸¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£