24Ç¯¤ÎÍ¾²Ë»Ô¾ì¡¢5.6¡ó³ÈÂç¡¡²Á³Ê¹âÆ¤Ç»²²Ã¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯
¡¡ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤Ï28Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÍ¾²Ë¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼Çò½ñ2025¡×¡Ê³ÎÄêÈÇ¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¤ä³°¿©¡¢¼ñÌ£¤Ê¤ÉÍ¾²Ë´ØÏ¢¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Èæ5.6¡óÁý¤Î75Ãû2030²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ä³°¿©¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍ¾²Ë³èÆ°¤Ç»²²Ã¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹ÔÁ°¤Î¿å½à¤Ë²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¡Ê90Ãû9140²¯±ß¡Ë¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»²²Ã¿Í¸ý¡Ê¼Â¿ô¤Î¿ä·×ÃÍ¡Ë¤Ï¹ñÆâ´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤¬4680Ëü¿Í¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1.3¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£2°Ì¤ÎÆ°²è´Õ¾Þ¤ÏÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤«¤é¿Í¿ô¤¬2.5¡óÁý¤¨¡¢3690Ëü¿Í¡£