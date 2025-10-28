秋の夜にぴったり♡治一郎の「yakan」クッキー缶で味わう大人の夜時間

静かな夜のひとときを、少し贅沢に味わいたい--。そんな大人のための限定スイーツが、バウムクーヘンでおなじみの「治一郎」から登場します。2025年11月1日（土）より、全店舗で“16時からだけ”出会える「yakan～夜長を楽しむ大人のクッキー缶～」が発売。酸味・塩味・苦味・辛味の4つの味が、夜の時間に寄り添うように心を満たしてくれます。

16時からの“夜限定”クッキー缶

「yakan～夜長を楽しむ大人のクッキー缶～」は、2025年11月1日（土）より、治一郎の全店舗で16時からの数量限定販売となります。

価格は2,100円（税込）。夜がゆっくりと深まる時間にだけ登場するこのクッキー缶は、まるで“大人のための小さなご褒美”。

手のひらサイズの缶（約10cm×10cm×高さ約5cm）には、落ち着いたデザインとともに、上質な時間を閉じ込めたような4種の味わいが詰まっています。

酸味・塩味・苦味・辛味--4つの“大人の味わい”

「yakan」には、4種類が入っています。

ラズベリーの甘酸っぱさが際立つ〈酸味〉、チーズとブラックペッパーのコク深い〈塩味〉、焙じ茶とカカオニブを組み合わせた〈苦味〉、そして一味唐辛子と山椒がぬくもりを与える〈辛味〉。

甘さ控えめで、ワインや紅茶にもよく合う繊細な味設計。夜の静けさに寄り添うように、ひと口ごとに深まる香りと余韻を楽しめます。

夜長を彩る、心ほどけるお菓子時間

日々の忙しさから少し離れて、静かな夜に灯りをともすように。「yakan～夜長を楽しむ大人のクッキー缶～」は、そんな自分へのいたわりにぴったりのスイーツです。

濃厚な味わいとシックな缶デザインは、大切な人へのギフトにもおすすめ。販売は16時からの限定販売なので、出会えたらぜひ手に取って。

ひと口ごとに、心がやわらかくほぐれていく--そんな秋の夜を過ごしてみませんか。