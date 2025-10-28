好き＆行ってみたい「愛知県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「東山動植物園」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、紅葉スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き＆行ってみたい愛知県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋の東山動植物園は、動物たちのいきいきとした姿と紅葉が一緒に楽しめる季節です。動物たちのいる景色がまるで絵本のように見えます」（20代女性／石川県）、「動物好きなので、紅葉も楽しめるのが嬉しい場所だから」（30代女性／愛知県）、「動物と紅葉の組み合わせは案外いいかも」（40代男性／その他）といった声が集まりました。
回答者からは「巴川沿いの約4000本の紅葉と夜のライトアップが綺麗だったので」（30代男性／大阪府）、「5月の青もみじの時に訪れた時にここがもし紅く染まったらどれほど綺麗になるのだろうかと想像したものの、いまだに紅葉の時期に訪れた事がなく、いつかぜひ紅く染まった香嵐渓を見たいので」（50代男性／愛知県）、「約4,000本のモミジが巴川沿いに植えられ、『もみじのトンネル』を作る、全国的にも有名な紅葉の名所だから」（40代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：東山動植物園／42票名古屋市の千種区にある東山動植物園は、動物園と植物園が一緒になった広大な施設です。秋は、植物園を中心にイロハモミジやイチョウなどがきれいに色づく紅葉の名所としても知られています。特に日本庭園の池に映える「逆さもみじ」や也有園沿いの「もみじのトンネル」は、人気のスポット。夜の紅葉ライトアップやもみじ狩りイベントなどがあり、動物の観察と共に秋を楽しむことができます。街中にあるのに豊かな自然を感じられるため、家族連れをはじめとする幅広い層に人気のスポットです。
1位：香嵐渓／72票豊田市足助町にある香嵐渓は、全国屈指の紅葉スポットとして知られています。飯盛山一帯を中心に植えられた約4000本ものモミジが色づく景色は圧巻です。特に、巴川沿いのシンボルである待月橋は人気スポット。紅葉のシーズンには夜にライトアップもされるので、昼間とは異なる幻想的な美しさも楽しめます。江戸時代の初めに香積寺の和尚が参拝者に喜んでもらえるように、もみじや杉を植え始めたのが始まりだそうで、歴史も感じられるすてきなエリアです。
