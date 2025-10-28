「イングランド行きが視野に」久保建英にプレミア勢が熱視線!?「獲得を検討するチームが増えてきている」と現地報道
レアル・ソシエダの久保建英は、プレミアリーグの複数クラブから注目されているようだ。
ソシエダでここまで公式戦通算145試合に出場。今季は怪我の影響もあり、ラ・リーガでの先発は５試合に留まっているものの、開幕戦では得点を記録するなど、ピッチに立てば実力を証明している。
今夏のマーケットでも移籍の噂が絶えず、依然として注目銘柄の24歳レフティについて、英メディアが言及。『PREMIER LEAGUE NEWS NOW』は「エバートン、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムがレアル・ソシエダの久保に関心を示している。スペインで好成績を残した久保は、イングランド行きが視野に入っている。ただ、どのクラブもレアル・ソシエダの要求額を満たす必要があるだろう」と報道した。
記事は「エバートンとユナイテッドは攻撃陣の強化を目ざしており、以前から久保の動向を追っている。またトッテナムもこのウインガーに興味を示している。ソン・フンミンが退団してから、彼の穴を埋められる選手がいないため、久保はチームにとって貴重な戦力になる可能性がある。獲得競争は熾烈になるだろう」と伝え、こう続けた。
「レアル・ソシエダは、契約解除金6000万ユーロが満たされれば久保を売却する用意があると報じられている。この報道がプレミアリーグのクラブに衝撃を与えており、現在、24歳FWの獲得を検討するチームが増えてきている」
はたして久保のプレミア参戦は実現するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
