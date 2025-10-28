元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつての“おっちょこちょい伝説”を明かす場面があった。

この日は元女子日本代表の狩野舞子さんとそろって登場。現役時代の“おっちょこちょい伝説”として「サッカーのユニホームで試合に出場」と紹介された。

木村さんはトルコのガラタサライでプレーしていた当時の話として「ユニホームが2色あって。間違えてしまったんですよ」とジャージーを脱いだ際にリベロと同じ色のユニホームを着用してしまったことに気付いたという。

「あれ？と思って。ユニホーム間違えたら試合に出られないので、ヤバいと思ったんですけど」と木村さん。するとチームスタッフはガラタサライのグッズショップに行き、サッカーチームのファンが着用するレプリカのTシャツを買ってくれたとした。

そうして「その後ろにテーピングで“SAORI”って書いて。それで試合をしました」と回想。サッカーとバレーのチームのユニホームは「ほぼ一緒」としたものの「ただ“SAORI”を剥がしたら、サッカーの選手の名前が出てくる」と話して笑わせた。

さらに「バレーは袖がないので、袖をまくり上げて」と説明し「バレたらダメなので、試合前に確認する時に、審判の方を見ないように…」と背中を見せないように気を付けていたと語った。

考えられないと振られた狩野さんは「考えられないって言いたいんですけど、私もユニホーム忘れたことがあって…。意外とみんなやってます」と笑ってみせた。