¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤Î¤Û¤Ü¿¿¾å¤ÇÃÏÌÌ¤¬Î´µ¯¡¡ºÇÂç13¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤Ç¤¤ë¡¡JRÅì³¤¤¬¹©»ö¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸Ä´ºº¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è
Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÕ¶á¤ÎÃÏ¾å¤ÇÃÏÌÌ¤ÎÎ´µ¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JRÅì³¤¤¬¹©»ö¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë°ìÊý¡¢ÉÊÀî¶è¤ÏJRÅì³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î·¡ºïÄä»ß¤Ê¤É¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÊÀî¶è¤«¤éJRÅì³¤¤ËÂÐ¤·¡ÖÆ»Ï©¤ËÃÊº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÎÃÏÌÌ¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊâÆ»¤È¼ÖÆ»¤Î´Ö¤ËºÇÂç13¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î´µ¯¤·¤¿¾ì½ê¤Î¤Û¤Ü¿¿²¼¤ÎÃÏ²¼80¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆJRÅì³¤¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï¹©»ö¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉÊÀî¶è¤ÏJRÅì³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÛµÞ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¢§ÁáµÞ¤ÊÎ´µ¯¤Î¸¶°øÄ´ºº¡¢¢§¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·¡ºïÄä»ß¡¢¢§¶èÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÎ´µ¯¤Ç¿åÆ»¤ä¥¬¥¹¤Î°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶è¤ÏÎ´µ¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ò»°³Ñ¥³¡¼¥ó¤Ç°Ï¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢JRÅì³¤¤Ï¸á¸å9»þ¤´¤í¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¹©»ö¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©»ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Òµ¯°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·¡¿Ê¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾åÅÄ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
Ë¡Í×,
Áòº×,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°