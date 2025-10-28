RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

µÜºê»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»Ìîµå½©¤Î¶å½£Âç²ñ¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¹©¶È¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ë¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¯¡¡½©¤Î¶å½£Âç²ñ4¶¯¿Ê½Ð¡ª

º£Æü¡Ê28Æü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç·§ËÜ¹©¶È¤¬²­Æì¤ÎÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ë¾¡¤Á¡¢Íè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜ¹©¶È¤Ï¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿2²óÉ½¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç9ÈÖ²¬ºê¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¤¬¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¦¡¦¤½¤³¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¡¢1ÈÖ¤ÎÅì¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£

Â³¤¯6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¡¢·§¹©ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£

9ÈÖ²¬ºê¡ªÂ³¤¤¤ÆÅì¡ª¤µ¤é¤Ë»³¸ý¡ª¤³¤Î²ó¡¢4ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Áê¼ê¤òÆÍ¤­Êü¤·¤Þ¤¹¡£

Åê¤²¤Æ¤ÏÄé¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤ò1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ´°Åê¾¡Íø¡£

9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¶å½£Âç²ñ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡¢Âç¤­¤Ê¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£