¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±²£ÉÍ£Æ£Í¤¬£²£¸Æü¡¢µþÅÔÀï¡Ê£±£±·î£¹Æü¡¦¥µ¥ó¥¬£Ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î£²Ï¢¾¡¡££²£·Æü¤Î¥ª¥Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Ìó£±£°£°¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ä¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥ª¥ÕÌÀ¤±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ç´Ö¤¬¶õ¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀäÂÐ¤Ë´Ë¤ß¤È¤«·ä¤òºî¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÅý°ì¤·¤ÆÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢¹ß³Ê·÷¤Î£±£¸°Ì²£ÉÍ£Æ£Ã¤¬Çð¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö£µ¡×¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼¡ÀáµþÅÔ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢²£ÉÍ£Æ£Ã¤¬¼¯Åç¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²£ÉÍ£Æ£Í¤Î£Ê£±»ÄÎ±¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡»Ä¤ê£³»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢µþÅÔ¡¢£ÃÂçºå¡¢¼¯Åç¤Ç¡¢¼¯Åç°Ê³°¤Ë¤ÏÁ°È¾Àï¤ÇÇÔÀï¡£Àã¿«¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢»Ä¤ê£³»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£