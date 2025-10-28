女優の沢尻エリカ（３９）がオーラ漂う全身ショットを見せた。

沢尻の撮影を手がけた写真家で映画監督の蜷川実花氏が２８日までにインスタグラムに投稿。「発売中のＭｇｉｒｌでほんとに久しぶりにエリカを撮りました」と振り返り、「是非みてほしい いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」と改めて説明。

沢尻はモードなメイクと衣装で変貌（へんぼう）し、ポーズを取っている。蜷川氏は「また次に撮る時はどんなのにしようかなと、いつでも色々刺激してくれて楽しいのよ」と明かし、「また撮らせてねー」とつづった。

沢尻は２０２４年２月に舞台「欲望という名の電車」で約４年ぶりに女優に復帰。今月１０日には都内でスポーツアパレルブランドの新商品発表会に出席し、記者会見への登壇は、１９年９月の映画「人間失格」の舞台あいさつ以来、約６年ぶりとなった。さらには来年２月２７日公開の「＃拡散」（成田凌主演、白金監督）で２０１９年の「人間失格 太宰治と３人の女たち」（蜷川実花監督）以来、７年ぶりに映画出演することも発表。

近影を見たフォロワーは「エリカさま健在」「めっちゃめっちゃ御綺麗で可愛過ぎ」「久しぶりにヘルタースケルター観たくなりました」「雰囲気とても好き」「モードスタイルがエグカッコいい」「リアルリリコ」「爆ビジュ」とほれぼれしていた。