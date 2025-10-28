ºå¿À¡¦À¾½ãÌð¤ÏÂ³¤±¤ë¤«!?¡¡¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¡×¤ÇÀ®¸ù¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á
¡¡¥×¥íÄÌ»»12¾¡¤Îºå¿À¡¦À¾½ãÌð¤¬7Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤«¤éÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¯É½Ä¾¸å¤Ë¡ÖÀ¾½ãÌð¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤â¥×¥í¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤¿¸å¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¶¯±¿¡Ûºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹Áª¼ê¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö
¤â¤¦1²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð
¡¡¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤«¤é1950Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÄÌ»»11¾¡¤ÎÀî¾åÅ¯¼£¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÄÌ»»60¾¡¤ÎÀ¾ÂôÆ»É×¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢ÄÌ»»34¾¡¤ÎÆ£Â¼ÉÙÈþÃË¡ÊÂçºå¡Ë¡¢ÄÌ»»65¾¡¤Î´Øº¬½á»°¡Ê¶áÅ´¡Ë¤é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯ÌÜ¤ËÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤·¡¢11Ç¯ÌÜ¤Ç³«²Ö¤·¤¿1972Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡Åê¼ê¡¦¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ÉÃçº¬Àµ¹¡ÊÀ¯Íµ¡£ÆüÂçºùµÖ¡Ë¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤ë¡£
¡¡¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¶áÅ´Æþ¤ê¤·¤¿193¥»¥ó¥Á¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¤Î½Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ºÒ¤¤¤·¡¢¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ÂÆ¯4Ç¯¡¢ÄÌ»»30»î¹çÅÐÈÄ¤Î2¾¡8ÇÔ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Åê¼êºÇ½ªÇ¯¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò1¥á¡¼¥È¥ëÅê¤²¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤¤Çº¤ó¤ÀÌðÀè¡¢À¾ËÜ¹¬Íº´ÆÆÄ¤«¤éÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤ÏÌîµå¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆÄ©Àï¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦»³ËÜ°ìµÁ¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢1Æü1000²ó¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ËÎå¤ß¡¢81Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1·³¤Ë½é¾º³Ê¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î4Æü¤ÎºåµÞÀï¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥ÈºÓÇÛ¤ÎÀ¾ËÜ´ÆÆÄ¤ËÂ£¤ë¥×¥í1¹æ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡83Ç¯¤Ë¤Ï¼ç¤Ë3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î106»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢44ÂÇÅÀ¤ÈÃÙºé¤¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡1982Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡Åê¼ê¡¦È«»³½à¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤â¡¢Æî³¤ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Î84Ç¯¤Ë32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6·î27Æü¤ÎºåµÞÀï¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢5¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.24¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢88Ç¯¤ËÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¹ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÌ¾¤¬¥À¥¤¥¨¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Íâ89Ç¯¤Ë¤Ï61»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤â¡¢90Ç¯¤Ï½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À26ºÐ¡£¡Ö¤â¤¦1²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÍÎ¡¦ÃÝÇ·Æâ²í»Ë¥³¡¼¥Á¤ÎÅÁ¼ê¤ÇÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÍÎ¤Ø¡£²£ÉÍ»þÂå¤Î93Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â3ÅÙ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯³«²Ö¤·¤¿¡£
½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø
¡¡¥×¥í½é¾¡Íø¤ÎÄ¾¸å¤ËÆâÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÎÂ¼Å°¤À¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤ÇÄÌ»»29¾¡¤òµó¤²¤¿¡ÈÅìÅÔ¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤â¡¢ÃæÆüÆþÃÄ¸å¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î1984Ç¯10·î5Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿¤À¤±¤ÎÅÐÈÄ1»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÆâÌî¼êÅ¾¸þ¤òÁ°¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎµÇ°ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó1»à¤«¤éÇÔÀï½èÍý¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢8¡¢9²ó¤ËÌ£Êý¤ÎÌÔÈ¿·â¤ÇÂçµÕÅ¾¡£5Ç¯Á°¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿µíÅçÏÂÉ§¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÆÀ¤Æ½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Íâ85Ç¯5·î¤ÎÆâÌî¼êÅ¾¸þ¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤¬¡¢86Ç¯¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÌîÁÒÍøÄ¹¤Î·êËä¤á¤Ë±§Ìî¾¡¤Î¹µ¤¨¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ1·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢»³Æâ°ì¹°´ÆÆÄ¤¬ÂÇ·â½Å»ë¤Ç»°ÎÝ¤ÎºÂ¤ò¶¥¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Èø¾å°°¡¢Æ£²¦¹¯À²¤é4¿Í¤¬ÂÇ·â¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¼é¤ê¤òÁª¤Ö¡×¤È¿ÎÂ¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿Íâ87Ç¯¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨.287¡¢11ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢9Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤â°ìÎÝ¡¢DH¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ35ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë12Ë½Åê¤òµÏ¿
¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÄÌ»»2432°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯¤À¡£
¡¡1989Ç¯¤ËÂÍø¹©¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÂçÍÎ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢Åê¼êÉÔÂ¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢9²ó1»à¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹â¹»¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¥×¥í¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤Ç¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨Ìî¼ê¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤¤¡×¤È91Ç¯¥ª¥Õ¡¢¿ÜÆ£Ë´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤òµ®½Å¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤ÏÅö½é¡ÖÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤ó¡×¤È¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀÞ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íâ½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÀÐ°æ¤ò1·³¤ËÂÓÆ±¤µ¤»¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â69»î¹ç¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢93Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢ÅðÎÝ²¦4²ó¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ2²ó¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤Éµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÂçÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÜ½ÐÎ´¼«¤â¡¢¡Ö¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Éª¤äÉ¨¤Ê¤É¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ»»6¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2002Ç¯¤«¤éÂÇ¼Ô¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¡£06Ç¯¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨.275¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é1º¸ÏÓ¡¦ÍºÊ¿¡Ê¹â°æÍºÊ¿¡Ë¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î2003Ç¯¤Ë5¾¡¤òµó¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë12Ë½Åê¤òµÏ¿¤·¤¿¡£07Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç52»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1¥»¡¼¥Ö12¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢À©µåÆñ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡¢¹â¹»ÄÌ»»36ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢2010Ç¯¤«¤éÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤«¤é³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢ÄÌ»»882°ÂÂÇ¡¢66ËÜÎÝÂÇ¤ÈÄ¹¤¯³èÌö¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âºå¿À¡¦À¾¤è¤êÂ¿¤¤ÄÌ»»18¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾¤â¹â¹»»þÂå¤«¤éÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â2022Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ³¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
µ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í»¡¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãøºî¤Ï¡Ø»àÆ®¡ª·ãÆÍ¡ªÅìÅÔÂç³ØÌîµå¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡£
