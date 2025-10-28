¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«¡Ä ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2025Ç¯10·î28Æü 17»þ14Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£²£¹£³±ß°Â¡¢Á´ÂÎ¤Î£¹³ä°Ê¾å¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¤ë Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²£²¡ó°Â¤Î£³£¹£¸£¸¡¥£²£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£²¡ó°Â¡¢Á°Æü¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°¤ÎÆ°¤