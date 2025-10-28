ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£³¡ó¤Ë¾å¾º¡¢±ß¹â¤ÎÆ°¤·Ù²ü¤Ç
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£³¡ó¤Ë¾å¾º¡¢±ß¹â¤ÎÆ°¤·Ù²ü¤Ç
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.30¡¡5.51¡¡7.51¡¡5.95
1MO¡¡8.52¡¡5.57¡¡7.13¡¡6.87
3MO¡¡8.91¡¡6.05¡¡7.64¡¡6.89
6MO¡¡9.11¡¡6.44¡¡8.07¡¡7.21
9MO¡¡9.25¡¡6.67¡¡8.39¡¡7.45
1YR¡¡9.32¡¡6.86¡¡8.61¡¡7.63
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.80¡¡8.26¡¡6.32
1MO¡¡8.02¡¡7.95¡¡6.46
3MO¡¡8.39¡¡8.28¡¡6.90
6MO¡¡8.77¡¡8.77¡¡7.27
9MO¡¡9.11¡¡9.11¡¡7.51
1YR¡¡9.29¡¡9.30¡¡7.65
Åìµþ»þ´Ö16:42¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡¥£³¡ó¤ÈÅìµþ¸áÁ°¤Î£¸¡¥£·£µ¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÁê¾ì¤¬153±ßÂæ¤«¤é152±ßÂæ¤Ø¤È¿å½à¤ò²¼¤²¤ëÆ°¤¤Ë¡¢±ß¥³ー¥ë¼ûÍ×¤¬´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£ÆüÊÆºâÌ³Áê²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ë¥Ö¥ìー¥¤¬¤«¤«¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î±ßÁê¾ìÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.30¡¡5.51¡¡7.51¡¡5.95
1MO¡¡8.52¡¡5.57¡¡7.13¡¡6.87
3MO¡¡8.91¡¡6.05¡¡7.64¡¡6.89
6MO¡¡9.11¡¡6.44¡¡8.07¡¡7.21
9MO¡¡9.25¡¡6.67¡¡8.39¡¡7.45
1YR¡¡9.32¡¡6.86¡¡8.61¡¡7.63
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.80¡¡8.26¡¡6.32
1MO¡¡8.02¡¡7.95¡¡6.46
3MO¡¡8.39¡¡8.28¡¡6.90
6MO¡¡8.77¡¡8.77¡¡7.27
9MO¡¡9.11¡¡9.11¡¡7.51
1YR¡¡9.29¡¡9.30¡¡7.65
Åìµþ»þ´Ö16:42¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡¥£³¡ó¤ÈÅìµþ¸áÁ°¤Î£¸¡¥£·£µ¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÁê¾ì¤¬153±ßÂæ¤«¤é152±ßÂæ¤Ø¤È¿å½à¤ò²¼¤²¤ëÆ°¤¤Ë¡¢±ß¥³ー¥ë¼ûÍ×¤¬´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£ÆüÊÆºâÌ³Áê²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ë¥Ö¥ìー¥¤¬¤«¤«¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î±ßÁê¾ìÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£