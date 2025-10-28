¡ÚÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡ÛÅìµþ03¡¦³ÑÅÄ¹¸¹¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡õ»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤Ë´¶¼Õ
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Åìµþ03¤Î³ÑÅÄ¹¸¹¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤òÁª½Ð¡¦É½¾´¤¹¤ë¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Ù¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢28Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿³ÑÅÄ¹¸¹
¡¡»Ê²ñ¤Î»°Ã«¹¬´î¤«¤é¡Ö¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¤È¤¢¤ëÄ®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±óÆ£À¶Èþ¡Ê»ÔÀî¡Ë¤È±§Ãè¿Í¤Î¸òÍ§¤òÉÁ¤¤¤¿ÃÏ¸µ·Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£À¶Èþ¤Ï¿¦¾ì¤äÃÏ¸µ¤Çµ¯¤¤ë¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ò±§Ãè¿Í¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¹§²ð¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Åìµþ03¤È¤¤¤¦3¿ÍÁÈ¤Ç¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤êµÓËÜ¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¡£ÁÔÂç¤Ê¥³¥ó¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤µ¤ó¤¬±§Ãè¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë¶¯¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÉ¾È½¤Î¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¾Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Ù¼õ¾Þ°ìÍ÷¡Û
¢£ºîÉÊ¾Þ
¡ãÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë
¡ãÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡§¡Ø²±¤¨¤Î¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ø»°Ã«¹¬´î¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë
¡ã¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ¡ä
¡Ø¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Á¥Þ¡¼¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ¡Ù¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¡¢¡ØÌÂ»Ò¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë
¢£¸Ä¿Í¾Þ
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡§¾¾ºäÅíÍû¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡§Æà½ï¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡§³ÑÅÄ¹¸¹¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
µÓËÜ¾Þ¡§»í¿¹¤í¤Ð¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
±é½Ð¾ÞÄÍ¡§¸¶¤¢¤æ»Ò¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼çÂê²Î¾Þ¡§KingGnu¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×¡Ê¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿³ÑÅÄ¹¸¹
¡¡»Ê²ñ¤Î»°Ã«¹¬´î¤«¤é¡Ö¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¤È¤¢¤ëÄ®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±óÆ£À¶Èþ¡Ê»ÔÀî¡Ë¤È±§Ãè¿Í¤Î¸òÍ§¤òÉÁ¤¤¤¿ÃÏ¸µ·Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£À¶Èþ¤Ï¿¦¾ì¤äÃÏ¸µ¤Çµ¯¤¤ë¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ò±§Ãè¿Í¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¹§²ð¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡£
¡Ú¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Ù¼õ¾Þ°ìÍ÷¡Û
¢£ºîÉÊ¾Þ
¡ãÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë
¡ãÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡§¡Ø²±¤¨¤Î¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ø»°Ã«¹¬´î¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë
¡ã¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ¡ä
¡Ø¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Á¥Þ¡¼¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ¡Ù¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¡¢¡ØÌÂ»Ò¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë
¢£¸Ä¿Í¾Þ
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡§¾¾ºäÅíÍû¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡§Æà½ï¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡§³ÑÅÄ¹¸¹¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
µÓËÜ¾Þ¡§»í¿¹¤í¤Ð¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
±é½Ð¾ÞÄÍ¡§¸¶¤¢¤æ»Ò¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼çÂê²Î¾Þ¡§KingGnu¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×¡Ê¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¼çÂê²Î¡Ë