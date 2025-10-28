À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾¡¤Æ¤Ð¼¡Àï¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¡©¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé1°Ì¡¦Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ê2025Ç¯11·î14Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¡¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ë¡¢WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé1°Ì¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬28Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼2¥é¥¦¥ó¥É¤òÈäÏª¤·¡¢·Ú²÷¤ËÆ°¤¯¤È¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÄ´»Ò¤âÎÉ¤¤¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¤¹¤ëÆ±µé²¦¼Ô¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é17ÀïÏ¢Â³KO¾¡Íø¤·¤¿¶¯ÂÇ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£¥é¥Ã¥»¥ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç16ÀïÁ´¾¡11KO¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¥¼¥ß¥é¡¼¡¦¥À¥â¥é¡Ê22¡Ë¤é¤ÈÌó90¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡ÖÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæµ¢¹ñ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥Û¡¼¥×¤ò¥¢¥ó¥Ç¥£¤¬¡ÈKO¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ï¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·ÂÎÎÏÌÌ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤¢¤È¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¡×¤È¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£»î¹ç10ÆüÁ°¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¼ÂÀï¤Ï¹Ô¤ï¤º¤ËºÇ½ªÄ´À°¤ËÎ×¤àÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¹ñÆâ¥¸¥à½êÂ°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ÈµéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï²áµî¤ËÆ£ÌÔ¡¢ÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¢Ê¿ÃçÌÀ¿®¤Î3¿Í¤Î¤ß¡£ÉÍÅÄ¤ÈÊ¿Ãç¤ÏÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂÃ¥¼è»þ¡¢³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò»Å³Ý¤±¡¢¤È¤â¤Ë½é²óKO¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅÝ¤¹¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉã¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥³¥¸¥ç¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢1¥á¡¼¥È¥ë82¤ÎÄ¹¿È¤È¡¢1¥á¡¼¥È¥ë88¤ÎÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç1992Ç¯9·î°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¼¡Àï¤ÏÂç·¿¶½¹Ô»²Àï¤âÉâ¾å¤¹¤ë¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¡¢Åìµþ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¡É¤ÎÁ°ºÂ¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¼«¿È¤â»²Àï¤Øµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤ÏTBS·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÎSUPER¤«¤é¤¯¤êTV¡×¤Ë¡Èµã¤Ãî¥¢¥ó¥Ç¥£·¯¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤Î¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤ò»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö10Æü´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤á¤Ë15ÆüÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤ò¸«¤»¤ëÍ¾Íµ¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£