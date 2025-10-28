¤¨¡¼»ÄÇ°¡ª


¡Ö²¼Íú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤è¤Í£÷£÷¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤Ãæ¤Ë¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À!?¡¿²æ¤¬¼Ò¤¬¾¼ÏÂ¤¹¤®¤ë·ï¡Ê1¡Ë

¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡¢¿·Â´¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Î²¼ÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿º»Ìí¹á¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¾å»Ê¡¦ÍºÅÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¡£º»Ìí¹á¤ÎÉô²°¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ã¤Æ¥¨¥Ã¥Á¤À¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ­¼Ò°÷¤Ë¡ÖµðÆý¤¬¹¥¤­¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Öµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È·Ú¤¯Î®¤µ¤ì¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¸¦½¤´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£

¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½Ð¼Ò½éÆü¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍºÅÄ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ÏÂ³¤­¡¢º»Ìí¹á¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¿¦¾ì¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À­¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä!?

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ê¥¢¥³¥ß¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¢¤·¤í¤¤¤Ì¤·¤í¡ÊÌ¡²è¡ËÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø²æ¤¬¼Ò¤¬¾¼ÏÂ¤¹¤®¤ë·ï ¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ËÀ©ºÛ¤ò¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ë¤Ï¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯Åù¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤´Î±°Õ¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

»ä¤ÎÃÏ¹ö¤¬»Ï¤Þ¤ë


¤­¤â¡ª¤¦¤¶¡ª


¤ä¤±¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤¸¤ã¤ó¤«


¤³¤Î»þ¤«¤é·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿


¥È¥¤¥ì¿ïÊ¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Í


ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿


¥Û¥¹¥Æ¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡


¥»¥¯¥Ï¥é¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤­¡Ä


¸¶ºî¡á¥ê¥¢¥³¥ß¡¢Ì¡²è¡á¤·¤í¤¤¤Ì¤·¤í¡¿¡Ø²æ¤¬¼Ò¤¬¾¼ÏÂ¤¹¤®¤ë·ï ¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ËÀ©ºÛ¤ò¡ª¡Ù