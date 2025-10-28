映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「AF 50mm F1.4 Pro FE」を10月28日（火）発売した。希望小売価格は10万9,000円。

35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。ソニーEマウントに対応する。

レンズ構成は高屈折率レンズ8枚、EDレンズ3枚、UA非球面レンズ1枚を含む11群15枚。諸収差を抑制し、高画素なカメラでも画面全域で高い解像度を発揮するという。

AF駆動用にHyper VCMモーターを搭載し、高速かつ静粛な動作を実現したとする。フォーカスブリージングを抑制し、動画にも配慮した設計としている。

本体は防塵・防滴構造のフルメタルボディを採用。最前面のレンズには撥水・防汚コーティングを施した。

装着イメージ

クリック/デクリック切り替え対応の絞りリング、AF／MFスイッチ、ファンクションボタンも備えている。

ファームウェアアップデート用にUSB Type-Cポートも備える。

対応マウント：Eマウント フォーカスモード：AF/MF 対応撮像画面サイズ：フルサイズ レンズ構成：11群15枚 絞り：F1.4-F16 絞り羽根枚数：11 焦点距離：50mm フォーカス メカニズム：インナーフォーカス フォーカスモーター：Viltrox HyperVCM 最大撮影倍率：0.145倍 最短撮影距離：0.45m フィルターサイズ：Φ77mm 外形寸法：Φ84.5×111mm 質量：約800g