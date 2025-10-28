¤¢¤¢¡Á¤Ã¡¢¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¤Ë¥Ô¥ó¥ÁÈ¯À¸¡£µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë²ø¤·¤²¤ÊÆó¿ÍÁÈ¡£¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤¿Ê´¤ÈÃí¼Í´ï¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡¿¸«¤ë¤«¤é¤Ë²ø¤·¤¤Æó¿Í 1¡Ê1¡Ë
¤¤¤Ä¤â¸ø±à¤Ë¸½¤ì¤ë¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¹È±¤ÈÃ»È±¤ÎÆó¿ÍÁÈ¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢¶Ë°¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤ÎÉ÷ËÆ¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿¤ê¡¢ÌÂ»Ò¤ÎÇ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤ê¤È¡¢¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡ª¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î²ø¤·¤µ¤«¤é¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÆó¿Í¤È¡¢³¹¤Î¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤ªÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïµ´ß·ÇÏÍ¦ Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¸«¤ë¤«¤é¤Ë²ø¤·¤¤Æó¿Í 1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áµ´ß·ÇÏÍ¦¡¿¡Ø¸«¤ë¤«¤é¤Ë²ø¤·¤¤Æó¿Í 1¡Ù