Soalaが7月9日にリリースした最新EP『To my 17』の収録曲「運命のヒト」が、マッチングアプリ『タップル』のWEB CMソングに起用される。

“心に触れる恋の物語”が描かれている本CM。今回の起用に関してSoalaは、「この楽曲は恋愛に焦りを感じていたり中々いい人に出会えない...そんな風に思っている方々にも素敵な運命の出会いが見つかりますようにと願いを込めて作った楽曲なのでタップルの素敵なCMソングに起用して頂きとても光栄に思います。」とコメントしている。

なおSoalaは、初の全国ツアー『Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ～Color Sprinkles～』を開催中。2026年3月24日にはZepp DiverCity(TOKYO)にて自身最大規模となるワンマン公演を控えている。

＜Soala コメント＞

今回のタップルWeb CMソングを担当させて頂きますシンガーソングライターのSoalaです！！この楽曲は恋愛に焦りを感じていたり中々いい人に出会えない...そんな風に思っている方々にも素敵な運命の出会いが見つかりますようにと願いを込めて作った楽曲なのでタップルの素敵なCMソングに起用して頂きとても光栄に思います。聴いてくれる皆さんの恋の後押しが出来ますように！

（文＝リアルサウンド編集部）