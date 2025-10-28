明日の株式相場に向けて＝日米黄金時代の相場か、ＡＩバブルの幻想か
きょう（２８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２９３円安の５万２１９円と３日ぶり反落。前日に日経平均は１２００円を超える上昇で初の５万円台に突入したが、その反動もあってきょうは終日売りが優勢だった。それでも後場寄り早々に３０円あまりの下げ幅まで縮小し、プラス転換の可能性を意識させる場面もあったのだが、そこが戻りいっぱいの水準となりその後は再び軟化した。午後に入って外国為替市場でドル安・円高が加速、これが株式市場でも手控えムードを助長する背景となった。
今週は早くも１０月の最終週ということで、残るは１１月と１２月の２カ月であり、２０２５年相場も最終コーナーを曲がっていよいよ最後の直線勝負に突入するようなイメージとなってきた。今年は４月に昨年８月のフラッシュクラッシュの再現を思わせる暴落に見舞われ、日経平均は３万１０００円近辺まで水準を切り下げたのだが、ここは結果的に天与の買い場となった。それにしてもそこからわずか半年余りで日経平均が５万円の大台に乗せるというのは、誰一人想像できなかったはずである。ちなみに、ＮＹダウは４月上旬に３万７６００ドル台まで下げ、その後は一貫した戻り相場を形成したが、直近は最高値圏に位置するものの４万７０００ドル台半ばの水準にとどまっている。日経平均のリバウンドの強烈さが改めて浮き彫りとなっている。
最終コーナーの手前である今週はくしくもスペシャルウィークといってよく、１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表の後、ＦＯＭＣ、日銀金融政策決定会合、ＥＣＢ理事会が行われ、それぞれ政策金利を決定。更に各中央銀行総裁の記者会見に耳目が集まるほか、米国では大手ＩＴ企業（ＧＡＦＡＭ）の決算発表が相次ぐ。そして、政治の世界では日米首脳会談、米中首脳会談とトランプ米大統領のタフな外交にスポットが当たる週である。そのなか、何といっても東京市場にとって最大のイベントは日米首脳会談だったと思われる。
週明け２７日から２９日の日程でトランプ大統領が来日し、高市早苗首相との首脳会談に臨んだ。日米間の経済・安全保障の協力を強化することが第一義だが、政策内容の確認・すり合わせといった具体的なことは置くとして、終わってみれば何よりもトランプ氏の笑顔が印象に残る会談であったように感じられる。高市氏はアベノミクスの継承者として安倍元首相とトランプ氏の蜜月関係を上手く引き継いだようにも見える。これはおそらく、日本株市場の先行きを占ううえでもポジティブな余韻を残した。市場関係者も「高市氏はトランプ大統領に対し、ノーベル平和賞候補に推薦する意向を伝えるなど分かりやすくゴマをすったが、当然これは確信犯的な印象付けであり、その他諸々でうまく米国の懐に入るという高度なコミュニケーション技術が駆使されていた」（中堅証券ストラテジスト）と評価する声もあった。高市氏が述べた「日米同盟の新たな黄金時代をつくりたい」という言葉は、トランプ氏の心に素直に届いたはずである。
きょうは、日経平均の下げ幅こそ“ＳＢＧ効果”で０．６％未満にとどまっているが、プライム市場の値下がり銘柄数の多さには少々驚かされた。値下がり銘柄数が何と１５００を超え、プライム上場銘柄の９３％以上が下落する状況となった。内需・外需を問わずの下げであるため足もとの急速なドル安・円高進行だけでは説明がつかないが、これまで高市トレードによるモメンタム相場の行き過ぎた部分の仕切り直しを示唆するものと考えれば、それほど尾を引かないのではないか。プライム市場の騰落レシオ（２５日移動平均）は前日時点で１０９％台と、特段強気にも弱気にも傾いておらず、ここは順張り・逆張りに関係なく、上昇一服場面の銘柄を淡々と拾っていく時間帯といえそうだ。総論的にはＴＯＰＩＸベースで、２５日移動平均線の３２００ポイント近辺まで引き付けられれば買い場としてはベストといえるかもしれない。
