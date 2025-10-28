¡Ú²òÀâ¡ÛÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¡¡ËÜÅö¤Î¥ä¥Þ¾ì¤ÏÊÆÃæ²ñÃÌ¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëNNN¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¤Î»³ºê»Ù¶ÉÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÆ·³¤Î²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£¿Ü²ì¤ÎÊÆ¹ñ·³´ðÃÏ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¡¢¿ÆÌ©¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤Ï¾¡¼Ô¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¶á¤·¤¤Í§¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÆüÊÆ¤ÎÆ±ÌÁ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤´Ø·¸¤À¡£¿·¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼óÁê¤ËÂç¤¤Ê·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿·¼óÁê¤Ë¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤Ù¡¢¤â¤Á¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüÊÆ¤ÎÆ±ÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ï¤Û¤Ü¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÃ¸¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¶¯²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¼´ï¹ØÆþ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤¤¤¤Ê¤êÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´Ø¿´»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¤ª¤è¤½80Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ëÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ðÌ¾¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Ãë¿©¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤«¤éÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×¤ÏÆüËÜ¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
º£Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤ß¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Ë¬Ìä¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÂç¤Î»³¾ì¤Ï¼Â¤Ï¤³¤Î¸å¤Ë¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÈ¯¤Ã¤¿¸å¡¢30Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ËÇ°×ÌäÂê¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òµÞ¤°¤¢¤Þ¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÃæ¹ñ´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆ¬±Û¤·¤ËÊÆÃæ¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢°ú¤Â³¤¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£